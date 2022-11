Kevin Durant nababasura pasiklab sa Brooklyn Nets

MAANGAS ang start ni Kevin Durant sa season pero mas umagaw eksena ang mga kontrobersiyang dumapo sa Brooklyn Nets.

Hindi pa 100 percent si Ben Simmons, single digits lang ang kinayang inambag sa first 6 games matapos bumalik mula back injury. Napigil ulit siya ng knee injury naman.

Si Kyrie Irving, sinuspinde ng team ng at least five games dahil sa pag-post nito ng link sa docu-movie na nagkakalat ng kasinungalinan tungkol sa mga Jews.

At sinibak si coach Steve Nash matapos ang 2-5 start.

Overall ay 4-7 ang Brooklyn, matapos ang two-game win streak ay nasilat noong Lunes kay Luka Doncic at Dallas Mavericks 96-94.

Tuloy ang streak ni KD na 25+ points sa kinamadang 26. Siya ang unang player na may 25+ points sa first 11 games pagkatapos ni Allen Iverson noong 2005-06.

Nagkasya lang sa 2 points si Simmons – kahit pagsamahin ang iniskor nila ni KD ay nilamon ng 36 ni Doncic. (Vladi Eduarte)