KathNiel nabudol milyones na fan

Gabi-gabing trending sa Twitter sina Kathryn Benardo, Daniel Padilla, ha! At dahil `yon sa nalalapit na pagtatapos ng serye nilang ‘2 Good 2 Be True’.

Lalo na ngayon na ang eksena ay nagkakalabuan na sina Ali (Kathryn) at Eloy (Daniel) matapos nilang malamang sangkot daw si Joey (Keempee de Leon) sa pagkamatay ni Hanna (Mickey Ferriols).

Kahit pa malaki ang galit ni Ali sa ama matapos malamang ginamit siya nito para makalapit kay Eloy, nanindigan siya na baka tulad ni Fred (Romnick Sarmenta) ay na-frame-up lang din si Joey ni Helena.

Sarado naman ang utak ni Eloy sa desisyon ng nobya lalo pa at may ilang testamento na nagdidiin dito. Hindi kasi nila mapilit si Jill (Alyssa Muhlach) na magsalita tungkol sa sabwatan nina Helena (Gloria Diaz) at Atty. Evangelista (Raul Montessa) lalo pa at na-trauma ito sa muntik na pagdakip ng mga tauhan ng kapatid ni Hugo.

Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang plano ni Helena na gantihan si Hugo sa pagkamatay ng anak nito. Hanggang saan aabot ang galit ni Helena sa kapatid? Magkaayos pa kaya sina Ali at Eloy?

Anyway, sa Netflix ay natapos na nga ang serye ng KathNiel, at magtatapos na rin sa free TV. At bagamat malungkot ang marami, happy rin sila na nasaksihan nila ang para sa kanila ay ‘the biggest budol of 2022’, ang ‘2 Good 2 Be True’, na talagang kinabaliwan nga nila.

Tutukan ang huling linggo ng “2 Good 2 Be True” at panoorin ito ng advance sa Netflix at iWantTFC. Panoorin din ito tuwing 8:45PM saA2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live on Facebook at YouTube, Jeepney TV, at TFC IPTV. (Rb Sermino)