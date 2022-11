Kai Sotto, Angelo Kouame ibabangga ng Gilas vs Jordan

Laro Huwebes: (Prince Hamza Arena)

7:00pm — Philippines vs Jordan

NABUO muli ang twin towers ng Gilas Pilipinas sa pagsasama nina 7-foot-3 Kai Zachary Sotto at ang 6-foot-9 na si Angelo Kouame sa pagkikita ng dalawang batang myembro ng pambansang koponan sa Amman, Jordan para sa ikalimang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Diiretsong bumiyahe si Sotto mula sa Australia patungo sa kabisera ng Amman kung saan nakasama nito ang kanyang mga kakampi para sa kanilang laro sa Huwebes ng gabi laban sa home team ng Jordan.

Si Sotto, na naglalaro para sa Adelaide 36ers sa NBL Australia, ay nakasama sa koponan sa pagdating sa Jordan Martes ng gabi (oras sa Maynila).

Huling tinalo ng Gilas ang Saudi Arabia, 84-46.

Umaasa si Gilas coach Chot Reyes sa malaking maitutulong nina Sotto at Kouame lalo na hindi kasama ng koponan ang NBA player na si Jordan Clarkson.

“Ang maganda ay alam na halos ng lahat ang system at iyon ang halaga ng team (practices),” sabi ni Reyes bago ito umalis ng Maynila Lunes ng gabi.

“The only real new guy is CJ (Perez). Maliban doon, ang iba ay nagkaroon na ng pagkakataon na makasama ang grupo, kaya tingnan natin kung paano ito mangyayari.”

Ang Japan B.League player na si Dwight Ramos ay dumating sa Maynila noong nakaraang linggo mula sa Japan, ngunit hindi nakasama ang koponan hanggang sa umaga ng pag-alis nito.

“You know, the good news is Dwight (Ramos) knows the system. Alam ni Kai ang sistema. It won’t take a lot of time to get them locked in,” ani Reyes. (Lito Oredo)