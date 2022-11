Kabog mga beterana: Kathryn nagpapagawa ng gusali

Napa-wow ako sa nabalitaan ko about Kathryn Bernardo!

Aba, habang nagpapa-foot spa ako sa KathNails sa Robinson’s Ermita the other night, narinig ko ang kuwentuhan ng isang girl doon at ng kaibigan ko.

In fairness, hindi naman sila nagma-‘Marites’ tungkol sa girlfriend ni Daniel Padilla. Hindi rin tungkol sa high-end new business ni Kathryn na Glow Up Lounge sa SM Grand Central in Caloocan City at SM Baguio ang topic ng chikahan nila.

Ang pinag-uusapan nila tungkol sa anak ni Mommy Min Bernardo ay tungkol sa building na ipinapagawa ng Kapamilya actress, huh!

Ang bongga nga dahil may building na ipinapagawa na pala si Kathryn.

At least, talagang masinop si Kathryn sa mga kinikita niya sa showbiz at bukod sa ilang mga business nila ni Mommy Min, heto’t magkaka-building na rin siya.

Nakabibilib talaga si Kathryn, ‘noh?!

Sana nga ay maging inspiration din siya ng iba pang mga artista at hindi lang nila basta waldasin ang kinikita nila sa showbiz at makapagpundar din sila ng iba’t ibang mga business na puwede nilang masandalan kapag hindi na bongga ang mga showbiz career nila, huh!

Agree, Dondon (my dear editor)?!

Joel Lamangan kinilabutan sa landian kay Myra Manibog

Alam mo, Dondon, kahit maraming natatarayan kay Direk Joel Lamangan, in fairness to him, marami rin naman ang nagsasabing mabait siya.

Sa entertainment press na nga lang, sobrang bait ni Direk Joel, kaya naman maraming nagmamahal sa kanya.

Ako mismo, very comfortable ako na kachikahan at kabiruan ang premyadong direktor at anything under the sun din ay puwede mong itanong sa kanya at nakakaaliw ang mga sagot niya.

Sa presscon nga for ‘Sa Kanto ng Langit at Lupa’ ng 316 Media Network ni Ms. Len Carillo, ‘kaaliw si Direk Joel, at nang tinanong ko kung naghubad din ba siya noong araw sa mga pelikulang ginawa niya dahil artista rin siya noon, yes ang sagot niya.

Pero behind lang daw ang ipinakita niya at ang bold star na si Myra Manibog ang kanyang nakaeksena, na siyempre pa dahil bading siya ay hindi naman niya na-appreciate dahil si Tata Esteban daw ang type niyang maka-love scene. Hahaha!

Anyway, sa pelikulang ‘Sa Kanto ng Langit at Lupa’, pati sa ilalim ng tulay ay nag-ocular sila para sa location ng mga eksena nilang kukunan, pero mahihirapan daw sila lalo na’t tag-ulan at siya mismo ay nadulas daw minsan, kaya ililipat niya sa sementeryo ang mga eksena.

Isa sa mga bida ng pelikula ay ang favorite actor ni Direk Joel na si Sean de Guzman na natatarayan din niya noong una, pero ngayon ay sobrang galing na ring umarte at nakadalawang best actor awards na nga abroad.

Sabi nga ni Direk Joel, mas gusto raw niya sa mga baguhang artista na ididirek pa lang niya na sa una pa lang ay magtanong na sa kanya ng dapat gawin sa eksena kesa kapag nagsu-shooting na sila ay umabot daw ng more than two takes dahil talagang magagalit siya.

Bongga!