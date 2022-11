Kabayong Jaguar walastik sa Juvenile Championship

NAGSAYA ang mga dehadista sa panalo ni Jaguar sa Philracom – Philtobo “Ambassador Antonio M. Lagdameo Juvenile Championship Cup” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas noong Linggo.

Nakitaan ng impresibong pagremate ang anak nina Dance City at Delta Gold na si Jaguar sa rektahan upang ungusan ang nangungunang si Istulen Ola na siyang nagdomina hanggang sa huling kurbada.

Nakapanabayan ng dehadong si Jaguar sa rematehan si La Trouppei pero nanatili ang tikas ng una kaya nagwagi ito sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chaiirman Reli De Leon.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, nirehistro ni Jaguar ang tiyempong 1:41.2 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JM Arroyo ang premyong P900,000.

Nakopo naman ng may-ari ni La Trouppei ang second prize na P300,000 habang P150,000 at P75,000 ang premyo ng third at fourth placer na sina Istulen Ola at Orange Bell, ayon sa pagkakasunod.

Ang nasabing event ay inisponsoran ng Manila Horse Power (MHP). (Elech Dawa)