Juaqui Garcia pabida sa Mapua

PINAHABA sa apat ng Mapua University (MU) Cardinals ang kanilang winning streak sa swabeng laro nina Juaqui Garcia, Adrian Nocum at Jomer Mercado tungo sa 67-47 pambubugbog sa Arellano University (AU) Chiefs sa unang sabong, Miyerkoles, ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kontrolado ng last season runner-up ang kabuuan ng laro nang itala ang 36-21 sa halftime at palobohin sa 28 puntos ang kalamangan sa third period nang limitahan sa 7 puntos lamang ang Arellano.

Tumapos si Garcia ng game-high 13 points, dalawang rebounds at tig-isang assist at steal kasama ang 3-of-6 sa tres.

May ambag si Nocum na 10 points, siyam na rebounds at limang assists, habang si Mercado ay may 10 puntos, anim na rebounds at tatlong assists upang umangat sila sa 6-9 kartada katabla ang Arellano.

“Unang una sa paglabas ng dugout gusto naming manalo talaga, sinimulan namin sa depensa, ayun nakuha namin ang gusto naming laro at panalo,” pahayag ni Nocum. (Gerard Arce)