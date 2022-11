John hagupitin para magtanda

10 BASKETBOLERA KOLUM NI SARAH JIREH ASIDO (ABANTE SPORTS/PAGE 11)

MGA ka-Abante nabigla rin ba kayo sa nangyari sa NCAA doon sa pananapak ni John Amores sa mga player ng Saint Benilde?

Grabe ano! Ang bilis ng pangyayari, parang buhawi na talaga namang hinagupit ang lahat ng dinaanan. Hindi agad naawat, hindi agad napigilan. Damang-dama ‘yung gigil ni Amores sa pagsugod niya.

At sa ginawa na ‘yon ni Amores, nawalan ng amor sa kanya ang tao, maging ang kapwa niya manlalaro. Dismayado talaga ang mga tao sa naging aksyon niya, banat ng iba, walang lugar sa basketball ang ganoong klase ng manlalaro.

Tama naman, may punto ‘di ba? Sino ba naman ang gusto na may kasama sa loob ng court na bigla na lang mananakit? Alam naman natin na ang basketball ay puno talaga ng emosyon, at ang pisikalan laging nandiyan.

Pero hanggang saan ba? Sigurado naman tayo na alam ng mga manlalaro ang limitasyon nila, siguro lang ngayon ay hinayaan ni Amores na kainin siya ng emosyon.

Kahit saan naman, kahit hindi sa sports, lagi naman dapat na hindi tayo nagpapalamon sa emosyon natin. Dahil kapag kinain na tayo nito, buong-buo na mawawala tayo sa tamang pag-iisip at makakalimutan na kung ano ba ang tama at mali. Kailangan tayo ang may control sa bagay na ito at huwag hayaan na tayo ang paikutin lalo na ng galit natin.

Sa sitwasyon ni Amores, kitang-kita na talagang ang lalim ng inis na meron siya. Talagang lahat nang nasa harap niya, sinapak niya yata, grabeng galit ‘di ba?

Siguro naman ngayon ay nagsisisi na ang bata. Ngayon na nahimasmasan na siya, malamang natanto na niya ang kamalian sa ginawa niya, ang kapalit sa naging aksyon niya.

Sana naisip niya na maraming nakasalalay sa aksyon na ‘yun. Hindi lang ang basketball career niya, apektado na rin panigurado ang pag-aaral niya. Paano na kapag napatalsik siya? Saan sya pupulutin?

Sana pinahalagahan niya ang sport na kumupkop at nagpapaaral sa kanya. Paano ang pamilya niya? Hindi na niya inisip ang mag-ina nya.

Kawawa naman ang bata, dahil ang iba, maging ang anak ni Amores dinadamay na sa galit nila rito. Ang lala! Sobrang lala ng damage ng ginawa na ito ni Amores.

‘Yung tamang paggabay, tamang pag-aalaga, tamang tao na aalalay kay Amores ay makuha niya. Mabigat man at masakit, pero kailangan siguro na bigyan ng leksyon ang bata.

Baka hindi niya maisip ang bigat ng ginawa niya kung hindi ito papatawanan ng malupit na hatol. Parang sa bata lang, pinapalo para magtanda. Siguro ngayon, eto ang dapat gawin kay Amores. Paluin para matauhan at magtanda!

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan.

Salamat po! God bless!