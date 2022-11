John Amores nilatigo ng indefinite suapension

PINATAWAN ng parusang indefinite suspension si Jose Rizal University (JRU) forward shooting guard John Anthony Amores habang sangkaterbang suspensiyon sa laro ang makukuha ng mga manlalaro sa panig ng Heavy Bombers at College of Saint Benilde (CSB) Blazers kasunod ng matinding kaguluhan at sapakan nitong Martes sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball game sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Inilabas Miyerkoles ng NCAA Investigation and Management Committee sa pagbasa ni Fr. Vic Calvo ng Letran sa halftime ng laban ng San Beda University (SBU) Red Lions at Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates ang kanilang opisyal na pahayag sa nangyaring kaguluhan.

Bukod kay Amores ay nakatanggap din ng isang araw na suspensiyon sa laro sina Ladis Lepalam, Jr. ng CSB, habang sina Jason Tan, Joshua Guiab, William Sy, Jr., Jason Celis, Marwin Dionisio, John Abawas, Jonathan Medina, Karl De Jesus, at Christian Gonzales, Jr. para sa JRU matapos labagin ang “for entering the court without recognition from table officials during a brawl.”

Haharap naman sa dalawang larong suspensiyon sina Mark Sangco at Chris Flores mula sa CSB matapos masangkot sa banatan, habang sina William Sy, Jr. at Ryan Arenal naman ay gumawa ng “for committing disrespectful acts before ManCom representatives while the representatives we’re pacifying the participants.”

Nahatulan naman ng indefinite suspension si Amores matapos labagin ang mga sumusunod; “1. Intentionally bumping the referee; 2. Pointing a finger at the referee; 3. Disrespecting Mr. Paul Supan, JRU ManCom Representative; 4. Disrespecting court officials; 5. Charging towards the bench of CSB (instigating a brawl); 6. Making provocative gestures meant to ignite a fight/brawl; 7. Throwing punches against four (4) CSB players, namely: Mark Daniel Sangco, Frederick James Pasturan, Taine Mitchell Davis, and Miguel Andre Oczon.” (Gerard Arce)