Jackie Lou kinabog alindog ng mga bagets

Hindi nagpatalo si Jackie Lou Blanco sa mga nagseseksihang mga young star ngayon.

Nilantad nga ni Jackie ang kanyang alindog sa Instagram kung saan nasa beach siya at suot ang isang black halter top at red bikini bottom.

Pinakita ng actress-singer-TV host ang kanyang abs at nilagyan niya ng caption ang photo ng “Mag-pose ala Baywatch daw. 1st photo: Kaya pa. 2nd: In action naman! 3rd: Di ko na kaya, tawang tawa na ako. Kidding aside, so happy I got to rest and relax this weekend, this was just so much fun! Just the way I always like it.”

Kinabog nga ni Jackie ang mga mahilig mag-flaunt ng kanilang mga beach-ready bodies dahil super seksi talaga siya.

Maraming netizen ang namangha sa ganda pa rin ng katawan ni Jackie. May mga netizen na tinawag si Jackie na hot mama at yung iba naman ay hot lola.

Hindi nga naman nagpabaya sa kanyang katawan si Jackie simula noong sumali at manalo siya sa Slimmer’s World Great Bodies Competition noong 2001. At 21 years later, maintained ni Jackie ang well-toned body niya sa edad na 58.

Kasalukuyang napapanood si Jackie bilang si Sandra Yoon sa GMA drama series na Start-Up PH kunsaan bida sina Alden Richards at Bea Alonzo. (Ruel Mendoza)