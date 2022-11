Dwight Howard tinabla sa NBA, susubukan kapalaran sa Taiwan

WALANG dumampot kay Dwight Howard sa free agency sa NBA, dadayo na ang eight-time NBA All-Star sa Taiwan League.

Kinuha raw ang 36-year-old center ng Taoyuan Leopards.

Three-time KIA Defensive Player of the Year si Howard, huling naglaro sa Lakers noong nakaraang season at naging free agent nitong summer.

Walang nagkainteres sa kanya. Nagparamdam siya sa Golden State, malaki daw ang maitutulong bilang mentor ni young big James Wiseman.

Pero ni hindi siya nilingon ng Warriors.

“I can’t wait to see the fans, eat the food and have the best time ever and bring a championship,” post ni Howard sa social media.

Sa Lakers noong nakaraang season, nag-average si Howard ng 6.2 points, 5.9 rebounds sa 60 games bilang reserve. (Vladi Eduarte)