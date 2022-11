DepEd nagbabala vs bomb scare sa mga paaralan

Nagbabala at mananagot sa Department of Education (DepEd) ang sinumang pasaway na estudyante o walang magawang tao na nagpapakalat na may bomba sa loob ng isang paaralan sa Taguig City.

Paliwanag ng pamunuan ng DepEd, nabulabog ng nagpakalat ng fake news ang klase sa Signal Village National High School matapos makita ang isang online threat mula sa isang dummy account habang nagsasagawa ng flag-raising ceremony live-streamed via Facebook ang naturang paaralan.

Nakikipag-ugnayan na ang DepEd-National Capital Region (NCR) sa Taguig local government at Taguig Police para isailalim sa imbestigasyon ang insidente at obligahing managot ang sinumang nasa likod ng nagpapakalat ng balita na may nakatanim na bomba sa paaralan na ikinatakot ng mga mag-aaral ngunit nang ikutin ang buong lugar ay walang anumang nakitang bakas ng bomba.

Kinalma na ng Taguig LGU ang naka-post sa Facebook at sinabing kontrolado na ang lahat.

Matatandaang pinasok ng Special Weapons and Tactics (SWAT) team at bomb squad ang Signal Village National High School noong Lunes dahil sa fake news na may nakatanim na bomba sa paaralan at agad na sinuspinde ang lahat ng klase. (Vick Aquino)