Dagdag trabaho, sahod ‘di prayoridad ng PBBM admin – Risa

Kailangan makipagtulungan ang Palasyo sa mga mambabatas para sa mga bagong batas at polisiya patungko sa pagtaas na suweldo ng manggagawa at paglikha ng trabaho para matulu¬ngan ang mga Pinoy sa tumataas na presyo ng mga bilihin sa kasalukuyan.

“Dapat nang itaas ang suweldo ng manggagawa at mas maging aktibo tayo sa job creation sa buong bansa. Swift government response on those issues is needed, through new laws or executive issuances,” ayon kay Sen. Risa Hontiveros.

Sa 30 priority bills na tinalakay sa LEDAC meeting noong Oktubre, hindi umano kasama ang mga panukala na direktang itaas ang suweldo ng mga manggagawa o pagbuo ng mga bagong trabaho.

“Let us not ignore the everyday struggles of our kababayans. Mas mabunga sana kung una sa agenda ng LEDAC ang paglikha ng trabaho, dagdag-suweldo, at ayuda sa mahihirap para may pambayad sila sa mas mahal na bilihin at utility services,” ani Hontiveros.

“Tamang kombinasyon ng tamang patakaran ang kailangan natin ngayon. Trabaho, sapat na suweldo, at kabuhayan ang dapat prayoridad ngayon dahil kapag meron nito ang mayorya ng ating mga kababayan, makakaya nilang salagin ang mga epekto ng masamang lagay ng ekonomiya,” ani Hontiveros. (Dindo Matining)