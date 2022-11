Christmas carnival sa Marikina dinarayo

Ibang level talaga mag-celebrate ng Pasko ang mga Pinoy!

Bukod kasi sa paghahanda ng mga Christmas lights at trees sa kani-kanilang bahay, pinagkakaguluhan din ang mga parke at pasyalan na magbibigay sa atin ng Christmas vibes kahit na Nobyembre pa lamang. Tulad na lang ng isang dinarayong Christmas carnival sa Marikina City.

Sagana sa rides, kainan, at tiangge ang nasabing pasyalan na talagang pinagkakaguluhan ng mga dumarayo roon. Makikita sa paligid na damang-dama na ang Pasko sa lugar dahil sa mga umiilaw na Christmas lights at mga pang-paskong tugtog.

Kung gusto mong mag-early shopping para, pwedeng-pwede rito! Ang Christmas Saya Bazaar and Carnival ay talaga namang dinarayo ng pami-pamilyang gustong maramdaman nang maaga ang Pasko.

Ang ilan ay sinubukan talaga ang mga nakakasigaw na rides tulad na lang ng Vikings at Frisbee na talagang pinipilahan ng mga kabataan. Dinarayo rin ang Carousel at Ferris Wheel na saktong sakto sa mga hanap lang ay chill rides at pwedeng pwede para sa mga lola at lola!

Kung napagod naman sa rides, madali lang ding makahanap ng pwedeng tsibog dahil hindi na kailangag lumabas pa rito.

Tampok din kasi dito ang mga sikat na pinoy streetfood tulad ng kwek-kwek at isaw, mae-enjoy mo ang pamamasyal dito samahan pa ng mga nakakaakit na lights at decoration sa paligid.

Hindi lang iyan, kung nay extra budget ka, maaari kang mamili sa kalapit na tiangge ng iba’t ibang produkto tulad ng sapatos, damit, at mga christmas gifts. Kung gusto mo ma-experience ang mamasyal sa carnival, bukas ito mula alas-tres ng hapon hanggang hatinggabi. (MJ Osinsao)