Chris Evans tinanghal na ‘sexiest man alive’

Sa wakas ay hinirang na rin ang Marvel actor na si Chris Evans bilang People’s Sexiest Man Alive for 2022.

Matagal nang hinihintay ng maraming fans ni Evans na siya ang tawaging Sexiest Man Alive. Ilang taon din daw kasing na-bypass si Captain America. Pero this year, deserve na ni Chris ang long-overdue na title.

Sa interview ni Evans, ang mother daw niya ang unang sinabihan niya tungkol sa pagiging Sexiest Man niya ng People.

“She’s proud of everything I do but this is something she can really brag about,” sey ng 41-year old actor.

Marami ang hindi makapaniwala na single si Evans at ang concern lang niya sa ngayon ay ang kanyang trabaho at ang kanyang pamilya.

“When it comes to seeking out the people I play, it’s more of an issue of where the movie shoots. I’m too old to be living out of a suitcase for six months and I’ve settled into a nicer phase where I’m just happy being at home.The most enjoyable aspect of my career right now is feeling secure enough to take my foot off the gas. I feel like I have a bit more freedom to take time away from the industry and still find projects that will satisfy my creative appetite when I return,” pahayag pa niya.

Born Christopher Robert Evans on June 13, 1981, nagsimula ang acting career niya sa TV series na Opposite Sex in 2000. First movie niya ay ang 2001 comedy na Not Another Teen Movie. Bago siya naging si Steve Rogers sa Captain America, gumanap siya bilang Human Torch sa dalawang Fantastic Four films noong 2005 and 2007.

Lumabas siya as Captain America sa Captain America: The First Avenger (2011), Avengers (2012), Thor: The Dark World (2012), Captain America: The Winter Soldier (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019) and Avengers: Endgame (2019).

Ginawa rin niya ang mga pelikulang Cellular, The Losers, The Nanny Diaries, Scott Pilgrim vs. the World, Snowpiercer, What’s Your Number?. Knives Out, Playing It Cool, Gifted, Lightyear, and The Gray Man. (Ruel Mendoza)