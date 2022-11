‘Boy basagulero’ John Amores kinasuhan ng Fighting Maroons

INIHAYAG ng mga opisyal ng University of the Philippines (UP) men’s basketball squad na sinampahan na nila ng kasong serious physical injury ang tingurian ngayong ‘boy basagulero’ na si John Amores ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers.

Ito ay kaugnay sa naunang insidente na kinasangkutan ni Amores noong Hulyo sa preseason game ng JRU kontra UP, bago pa ang malagim na pag-aamok niya nitong Martes laban naman sa mga player ng Saint Benilde Blazers sa NCAA Season 98 men’s basketball eliminatiions.

Sinapak ni Amores ang 18-anyos na UP player na si Mark Belmonte sa isang preseason tournament na Universities and Colleges Basketball League (UCBL) noong Hulyo 26 kung saan nagtamo si Belmonte ng gum fracture, teeth dislocation at mouth lacerations na kinailangan ng operasyon sa Philippine General Hospital.

Kinumpirma ni “NoWhereToGoButUP” Chairman Renan Dalisay sa kanyang Facebook post na sinubukan nilang balaan ang JRU administration at coaching staff hinggil sa matinding inasal ni Amores sa naturang torneo, kung saan habambuhay siyang ban maglaro sa UCBL, subalit tila walang aksyong nakuha mula sa nasabing unibersidad.

“After the punching incident involving UP’s very young recruit Mark Belmonte who was just 18 years old at that time, the UPMBT Management decided to take action to avoid future incidents from happening,” pahayag ni Dalisay.

“We expected JRU to take proactive steps. But since nothing came out of our efforts with the school’s administration, we were morally bound to file a criminal case against JRU player John Amores.”

Minsan na ring nagkagirian sa loob ng court sina Amores at Kobe Monje ng Letran Knights sa nakuhang panalo ng huli, 97-101. (Gerard Arce)