Bianca Pagdanganan bibira sa Pelican golf

WALANG ibang nasa kukote si Bianca Isabel Pagdanganan kundi ang magpasiklab sa huling torneo niya ngayong taon sa 31st o penultimate leg ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022-$2M 3rd Pelican Women’s Championship na nakatakdang sumiklab sa Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas) sa Pelican Golf Club sa Belleair, Pinellas, Florida.

Ito na rin ang pang-18 niya sa kasalukuyang taon, na ang huling dalawa’y nagresulta sa pagsablay niya sa weekend play, pinakabago ang 28th leg $1.8M LPFA Mediheal Championship sa California noong Oktubre 9.

Dehins na makakapalo ang pambato ng ‘Pinas at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa final leg $7M 12th CME Group Tour Championship sa Nobyembre 17-20 dahil para na lang ito sa Top 60, malayo siya sa pag-okupa lang sa No. 130. (Ramil Cruz)