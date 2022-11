Bella nanawagan ng privacy sa divorce issue

Nagbigay na ng sagot si TikTok star Bella Poarch kaugnay sa naglabasang balita na nag-file umano siya ng divorce.

Marami nga ang nagulat dahil buong akala ng lahat ay single si Bella.

Ang nasabing pagpa-file niya ng divorce ay iniulat ng sikat na US entertainment website na TMZ.

Idinaan ni Bella ang kanyang panig sa pagpo-post ng isang tweet nitong Miyerkoles:

“I’m sorry if everyone thinks I’ve been keeping a secret. I will address my divorce when I am ready to speak about it. In the meantime please respect mine and Tyler’s privacy,” aniya.

Bukod dito, magpapahinga daw muna siya sa pagpo-post sa social media.

“My team will be taking over my socials and posting certain obligations that need to be fulfilled. I will be taking a break from social media. Thank you. – Bella,” ayon pa sa Twitter post niya.

Matatandaang iniulat ng TMZ na may hawak silang dokumento na magpapatunay na nag-file nga siya ng diborsyo kay Tyler Poarch. Enero 2019 umano sila ikinasal.

Irreconcilable differences umano ang dahilan kaya nais niyang makipaghiwalay kay Tyler, na isinampa sa Los Angeles County. Wala naman umano silang naging anak.

Nagimbal nga dito ang mga netizen kaya anila’y mahusay palang magtago ng sikreto si Bella.

Si Bella, Denarie Poarch ang real name, ay isa sa most followed TikToker na may 90 million fans na. (Batuts Lopez)