‘Ayokong pumangit’ Maggie tigil bangayan muna kay Victor

Siguradong malulungkot ang mga natutuwa sa bangayan sa showbiz ng mga celebrity, pero ikatutuwa naman ito sigurado ng mga nagnanais ng katahimikan, dahil heto nga at nangako na si Maggie Wlison na sisikapin niyang huwag magalit, at nais na lang niyang mag-enjoy sa buhay.

Nagparamdam ng ceasefire sa away si Maggie sa hindi niya tinukoy na tao, pero ang pinaka-puso ng kanyang mensahe ay ang pagnanais na kumalma muna para huwag tumanda at pumangit.

Alam naman nang lahat na ang tanging nagpapakulo ng dugo niya ay ang isyu nila ni Victor Consunji.

Nakasaad sa Instagram ng former Pinay beauty queen na nais niyang mag-enjoy na lang sa buhay kaysa magalit.

“One day we are all going to leave this life and we don’t know when that is. Life is short, live, laugh, smile and he happy because being mad just prematurely ages you, it shows and nobody wants that…I certainly don’t! So here I am exploring China Town in KL living in colour,” sabi ni Maggie. (Rey Pumaloy)