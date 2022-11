Anyare Kim? Xian Lim grabe pag-emote sa IG

Nasa emote mood ang actor/director na si Xian Lim. Bigla itong nag-post sa kanyang Instagram account na tila may pinagdadaanan.

Lonely ba siya ngayon?

Sabi niya kasi, “Everybody wants happiness, and nobody wants pain, but you can’t have a rainbow without a little rain.

“Emote weather. But really though times may get a little rough but we just have to plow through the pain. Keep pushing forward. Smile and enjoy the process.”

Bago pa mag-isip o gawan ng isyu ang IG post na ito ni Xian na baka may pinagdadaanan sila ng girlfriend na si Kim Chiu, tila inunahan na ng dalawa.

Si Kim ang isa sa kauna-unahang nag-comment sa post na ito ng boyfriend ng sunod-sunod na heart face at heart emojis na nireplayan din ng same emojis ni Xian.

Forteza buwis buhay sa tuktok ng bell tower

Malaki pala ang takot ni Barbie Forteza sa heights. Ini-reveal ito ng kanyang ina sa Instagram account nito na si Amy Forteza.

May eksena kasi si Barbie sa top-rating GMA Telebabad na “Maria Clara at Ibarra” kunsaan, kinunan ang scene sa tuktok ng bell tower. Ang totoo, takot na takot daw si Barbie bilang may fear of heights nga siya, pero mas pinairal ni Barbie ang professionalism at pansamantalang isinantabi ang takot niya.

Sabi ng mommy ng actress sa ipinost niyang picture ng anak, “Barbie is afraid of heights. Itong scene na to ay nasa tuktok ng bell tower. Takot na takot daw siya. Nahihiya daw siya sa staff and crew ng MCI, kay Direk @zigcarlo at kay Sir @deniistrillo, ayaw nyang makaabala kaya pinilit nyang tapusin ang eksena.

“Salamat po sa lahat ng tumulong at umalalay para magawa ni @barbaraforteza tong scene na to.”

Sa isang banda, talagang isang malaking tagumpay ang Maria Clara at Ibarra ng Kapuso network. Halos lahat ay puring-puri ang serye, ang husay ng cast, lalo na si Barbie na talagang kahit anong character yata ang ipinagkakatiwala sa kanya ay nagagampanan niya ng mahusay.

Super American Circus mambubulabog sa Pinas

Simula sa December 21 hanggang January 8, 2023, mapapanood ng live ang world-class Super American Circus sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts in Pasay City.

Isang magandang indikasyon talaga ito na pagkatapos ng halos tatlong taong pandemya na nahinto ang mundo literally sa mga live events, heto’t ang Pilipinas ang isa sa napiling bansa na kasama sa tour ng Super American Circus. Aside sa Newport, magpe-perform din sila sa Cebu, Davao at iba pang lugar sa bansa.

Two hours ang show at sa loob ng dalawang oras na ‘yon, talagang isang malaking treat ang mae-experience ng mga manonood. Ilan sa mga ito ang motorcycle team in the Globe of Danger, amazing Sky Wheel, High Flying Motorcycle. Plus the life challenging aerialists, aerial ballerinas at mahuhusay na jugglers.

Para sa amin, sulit na sulit ang presyo ng ticket dahil world class naman talaga. Ayon sa nagdala ng Super American Circus sa bansa, ang Managing Director na si Mr. Edwin Chiong at Producer na si Johanan Soyangco, talagang ginawa raw niya na reasonable ang prices ng tickets para mas maraming maka-afford coming from pandemic.

Tickets at Php5,000, Php4,000, Php2,000 and Php1,000 at available sa SM Ticketnets.

Tama ang kutob namin na baka sumubok na rin sila sa mga kilalang talent search tulad ng America’s Got Talents. Ilan sa mga performers nga raw ay nag-perform na at nagwagi na sa AGT.

Sa mga interesadong manood nito, ‘wag ng magtaka kung may mga makakasabay silang mga local celebrities na manonood din. Isa ito sa talagang sinasadya ng mga celebrities, kahit ang mga artista kasama ang kanilang pamilya na panoorin ngayong Kapaskuhan.