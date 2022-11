Wesley So petmalu, Global Chess champ

PINISAK ni super grandmaster Wesley So si GM Nihal Sarin sa finals upang sikwatin ang korona sa kauna-unahang Chess.com Global Championship na nilaro sa Toronto, Canada kahapon.

Itinanghal na kauna-unahang kampeom si 28-year-old So sa nasabing event matapos manaig sa 43 moves ng Queen’s Gambit sa sixth match para ilista ang 4.5 points kontra 1.5 puntos ni Sarin.

Naibulsa ni Cavite-born So ang $200,000 premyo matapos ang impresibong laro na biniliban ng mga chess analysts at fans sa buong mundo.

Sa unang apat na laro ay umiskor si former Philippine Chess team star So ng 3-1 mula sa dalawang panalo at dalawang draws, kailangan na makabangon ni Indian chess sensation Sarin sa huling apat na laro.

Pero hindi na pinaporma ni So, na dala ang watawat ng America, si Sarin at matapos manalo sa pang-anim na laro ay hindi na itinuloy ang dalawa pang natitirang laban.

Bago nakapasok ng championship round si So ay tinalo muna nito si US GM Hikaru Nakamura, habang si Sarin ay pinatalsik naman si GM Anis Giri ng the Netherlands sa semifinals. (Elech Dawa)