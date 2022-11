Ulap babalandra sa total lunar eclipse- Pagasa

Matutungyahan ng mga Pinoy ang total lunar eclipse sa pagitan ng alas-5:19 ng hapon hanggang alas- 9:58 ng gabi, gayunpaman maaaring humarang dito ang makapal na ulap sa kalangitan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Ayon kay Pagasa weather specialist Mario Raymundo, ang pinaka-total eclipse o ang panahon kung saan ang buwan ay tatakip sa earth ay tatagal ng 1 oras, 25 minuto at 42 segundo at magaganap ito sa pagitan ng alas 6:16 ng gabi hanggang 7:42 ng gabi.

“Weather permitting, a total lunar eclipse will be visible and the greatest eclipse or the peak stage of the eclipse will be at 6:59 p.m. This astronomical phenomenon causes the moon to appear red, which is why it is also called the blood moon” paliwanag ni Raymundo.

Ang nasabing astronomical event ay mapapanood ng publiko sa pamamagitan ng livestream na gagawin ng PAGASA Astronomical Observatory sa kanilang PAGASA Official Facebook Page at PAGASA YouTube channel.

Maliban sa lunar eclipse ay mayroon din lugar sa northern Philippines ang makakatunghay sa isang “rare” event na tinatawag naman na lunar occultation of planet Uranus. (Tina Mendoza)