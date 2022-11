Ubos ang takits

Hindi nagkamali ang mga tropapips natin sa inaasahan nilang inflation ‘shocker” sa buwan ng Oktubre dahil sumirit nga sa napakataas na 7.7 porsiyento ang bilis ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na parang kabayong naipit ang balls.

Pero bago ‘yan, aba’y iba rin talagang mag-isip mga tropapips ang bilyunaryong si Elon Musk pagdating sa datung. Mantakin nyong naisip niyang singilin ng buwan-buwan ang mga gustong magpalagay ng “check” mark o verified account sa binili niyang Twitter.

Mula sa naunang $20 na plano niyang singil, bumaba ito sa $8. Hindi pa sigurado kung itutuloy niya ang plano dahil maraming pumalag sa naunang presyo na pinalutang niya. Pero hindi naman dapat maalarma pa ang mga Pinoy na mahilig sa Twitter.

Kung sakaling ituloy ni Mang Elon ang plano, depende naman daw sa kita ng bansa ang magiging singil nila. At ang target talaga nilang pagkakitaan ang mga “malalaking” personalidad na nasa Twitter–gaya ng mga celebrity,

politician, at influencer, at mga negosyo, na sankatutak ang followers at kumikita dahil nga naman sa post nila sa Twitter.

Pero maliban sa planong paniningil ni Mang Elon sa Twiiter users para sa verified account, ang mas dapat abangan dito ng mga “sikat” na may milyong-milyong followers, paano kung gayahin ito ng ibang social media platform, lalo na ang Facebook?

Kung mayroon na sigurong singil sa paggamit ng Socmed ngayon, malamang makadagdag ito sa pabigat sa bulsa ng mga Pinoy na talaga namang ramdam ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin at serbisyo gaya ng pamasahe, kuryente at iba pa.

Ang mga tropapips nating nakaka-L-L o luwag-luwag, na sa mga grocery namimili, at ang mga ayunatics nating kurimaw na sa mga talipapa naman ang puntahan, iisa ang sinasabi: ang mahal ng mga bilihin.

Bakit nga naman hindi mararamdaman, aba’y umabot sa 7.7% ang inflation nitong October. Pinakamataas sa nagdaang 14 na taon. Noong Setyembre, 6.9% ang inflation rate.

Pareho ang idinadaing nila na kung hindi nila binawasan ang kanilang pinamili para magkasya ang badget, aba’y napapadukot sila ng extra para mabili ang kailangang mabili. Ang pareho pa nilang tanong: hanggang kailan pa kaya magmamahal ang mga bilihin at serbisyo?

Ang masaklap na katotohanan, mas madaling magmahal ang mga presyo ng mga bilihin at serbisyo kaysa bumaba. Kahit nga sa dagdag na presyo ng mga produktong petrolyo kung mapapansin, magkakaroon ng mga rollback ng pa-P.50 hanggang mahigit P1.00 per liter ng dalawang magkasunod na linggo. Pero kapag nagkaroon naman ng price increase, naku po!, burado na agad ang rollback at abonado pa. Dahil ang sirit presyo, nasa P2.00 at kung minsan P5.00 per liter pa.

Kaya sa tanong kung kailan kaya bababa ang presyo ng mga bilihin, aba’y i-send natin ‘yan sa “Wish KuLang!”

Huwag sa Bangko Sentral (BSP) ng Pilipinas i-send ang wish dahil tiyak na panibagong taas din lang ng interest rate ang gagawin nila gaya ng ginagawa ng Amerika. Sinasabi na ng mga eksperto na dapat mag-isip ng ibang paraan ang mga ekonomista kung papaano haharapin ang problema sa tumataas na inflation dahil wa-epek na interest rate.

May mga opisyal na nagsasabi na baka humupa na ang inflation sa Nobyembre at Disyembre. Iyon nga lang, dahil sa nagdaang pinsala ng bagyo sa mga panamin at impraestruktura, at panahon ng kapaskuhan na marami ang namimili (yung may mga datung), may mga tropapips tayo na nag-iisip na baka kung hindi man tumaas, puwedeng pareho pa rin. Ibig sabihin, mahal pa rin at ubos takits pa rin, damay ang 13th month pay. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”