Tyler Tio, Encho Serrano sisindihan opensa ng Phoenix

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

3/00pm – Phoenix vs Converge

5:45pm – NLEX vs NorthPort

BASAGAN ng winning streak ang Phoenix at Converge sa PBA Commissioner’s Cup sa first game sa Smart Araneta Coliseum ngayon.

Dalawang pinakamainit na teams, parehong tinuhog ng Fuel Masters (5-3) at FiberXers (6-2) ang limang sunod na panalo.

Huling pinulbos ng Converge ang NLEX 108-84 noong Sabado sa likod ng career-high 24 points ni Aljun Melecio nang saluhin ang scoring load matapos ma-eject sa technical at flagrant 1 si import Quincy Miller higit isang minuto pa sa second quarter.

Huling biktima ng Phoenix ang TNT 91-88 noong Oct. 30 nang gasolinahan ng 23 points, 17 rebounds, 4 steals at 3 blocks ni Kaleb Wesson. Pumupukpok sa locals ni coach Topex Robinson sina Tyler Tio, Encho Serrano, Javee Mocon.

‘Collegiate matchup’ ang bakbakan, ayon kay Converge coach Aldin Ayo.

“I’m familiar with them and they’re familiar with me also,” aniya. “We have the same approach so it would be an exciting game. Pagtatrabahuhan namin, paghahandaan namin.” (Vladi Eduarte)