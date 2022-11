Tsugi kay ‘Paeng’ sumampa na sa 158

Sumampa na sa 158 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Paeng, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitong Martes.

Base sa situationer report ng NDRRMC kahapon ng umaga, karamihan sa bilang ng mga nasawi ay iniulat sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) na may 63 patay, sinundan naman ang Western Visayas na 36 nasawi at Calabarzon, 33.

Sa nasabing bilang ng namatay ay 123 sa kabuuang ulat ng namatay ang kumpirmado na habang ang iba ay patuloy pa rin sa ginagawang validation.

Bukod dito ay mayroon ding 142 sugatan sa bangis ni `Paeng’ habang 34 na iba pa ang patuloy na pinaghahanap. (Edwin Balasa/Kiko Cueto)