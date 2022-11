Super Swerte pinakain ng alikabok mga kalaban

MULING ipinakita ni Super Swerte ang kanyang tikas matapos angkinin ang korona sa 2022 Philracom Cup na nilarga sa Metro Turf saTanauan City, Batangas nitong Linggo.

Humarurot sa largahan ang anak nina Art Moderne at Faster Tapper na si Super Swerte na sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce pero kinapitan siya ng matutulin na sina King Tiger at Work Bell.

Hanggang sa far turn binuliglig nina King Tiger at Work Bell si Super Swerte pero nagsimula na rin magpa-alagwa si Guce kaya papalapit pa lang sa huling kurbada ay nakaungos na ang winning horse ng dalawang kabayo.

Pagsapit ng rektahan ay kampante na ang mga tagahanga ni Super Swerte dahil umabot na ang abante nito sa apat na kabayo.

Nirehistro ni Super Swerte ang tiyempong 1:37.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng horse owner na si Sandy Javier ang P900,000 premyo sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Pumangalawa si King Tiger na may premyong P300,000 habang tersero si War Cannon na may P150,000 para sa owner nito. (Elech Dawa)