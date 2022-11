Steph Curry winakasan kalbaryo ng Golden State

NAGTISTIS si Stephen Curry ng 47 points at tinalo ng Golden State ang Sacramento 116-113 Lunes ng gabi sa Chase Center sa San Francisco.

Nagdagdag pa si Andrew Wiggins ng 25 points, 16 kay Klay Thompson at kinalsuhan ng Warriors ang five-game losing streak.

Dumakdak si Draymond Green 37 seconds pa para ilayo sa tatlo, sumagot ang Kings bago ibinaon ni Curry ang dalawang free throws 1.3 ticks na lang at naselyuhan ang panalo.

Tumapos si Green ng 11 points, 8 rebounds at 6 assists. Bumalik sa starting lineup sina Green, Wiggins, Thompson at Curry matapos lumiban kontra New Orleans noong Biyernes.

Nagkaroon ng huling tsansa ang Sacramento pero kabyos ang 3-pointer ni Kevin Huerter sa buzzer.

Binitbit ng 28 points, 6 assists ni De’Aaron Fox ang Sacramento. (Vladi Eduarte)