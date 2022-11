Richard ayaw makumpara kay Coco

Hindi maiwasang ikumpara ng marami ang paparating na action seryeng pinagbibidahan ni Richard Gutierrez na “The Iron Heart” sa “FPJ’s Ang Probinsyano” ni Coco Martin.

Pareho kasing hitik sa aksyon ang mga ito, base na rin sa teaser ng “The Iron Heart”.

Gaya rin ni Cardo Dalisay, na tila may unli life nga na biro ng mga netizen, ay may kakaiba ring taglay na lakas dito si Apollo, pangalan ni Richard sa naturang serye. Kaya niyang buwagin ang posas sa kanyang mga kamay na hindi gumagamit ng anumang bagay, sheer strength lang.

Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga netizen ang halos pagkakapareho ng ilang cast nito.

Pasok sa cast ng “The Iron Heart” sina Maja Salvador, Albert Martinez, at Pepe Herrera. Kung maaalala, noong umpisa ng “Ang Probinsyano”, si Maja ang unang love interest ni Coco. Si Albert naman bilang si Tomas Tuazon ang unang pinakamahigpit na karibal noon ni Cardo, habang si Pepe ang sidekick niya.

At bago nga magtapos ang 7-taong pag-ere ng “FPJAP” ay napasali rin sa cast si Richard bilang kontrabida ni Coco.

Well, sa isang panayam ay natanong nga kay Richard ang pagkukumpara ng ilan sa serye niyang ito.

“Malayo naman ‘yung story lines namin at siyempre iba ‘yung pagkakalatag ng kuwento, ng mga direktor, at iba rin ‘yung cast. So I don’t think na mako-compare siya. I think that it is just another show, a new show,” sabi ni Richard sa isang panayam.

Kung tatagal din ba ito ng ilang taon gaya ng serye ni Coco ay ‘di pa masasagot sa ngayon ni Richard. Depende nga rin kasi ito sa pagtangkilik ng mga manonood.

Sa Nobyembre 14 eere ang “The Iron Heart” kapalit ng “2 Good 2 Be True” ng KathNiel. (Batuts Lopez)