Road trip sa Palaya Natural Farm, Tanay!

Kalmadong mundo na malayo sa ingay at gulo. Ganyan ko mailalarawan ang kakaibang experience na hatid ng PalayaNatural Farm sa Sta. Ines Road, Bgy. Kayabu/Tinukan, Tanay, Rizal.

Napakasarap balik-balikan ng lugar dahil sa halos abot-kamaymo ang mga bundok at puno na tagahatid ng sariwa at malamigna hangin. Kahit pa medyo malayo ito sa kabihasnan, walangkatulad ang natural na ganda na nakakatanggal stress at problema.

Medyo challenging nga lang ang road trip papunta dito dahilmay bahagi ng daan na rough road at alanganin sa maliit nasasakyan kapag bagong ulan at maputik ang lupa. Pero para samga adventure seeker na gaya ko, balewala ito dahil pwede ang DIY trip at umarkila ng tricyle mula kanto papasok sa lugar.

Tiyak na wala agad ang pagod kapag nasa harap mo na ang malawak na plantasyon ng may 36,000 puno ng Pitahaya na mas kilala na Dragon Fruit na bahagi ng 68 ektaryang lawak ng Palaya Natural Farm.

Pangarap ng may -ari na maging sentro ng Dragon fruit plantation ang farm sa buong bansa na kayang makapag-harvestsa isang puno o poste ng hanggang 50 kilo bawat taon taon.Grabe! Ang hirap ng bilangin ng ganung karaming Dragon Fruit!

Ako mismo ang makapagpapatunay kung gaano kalaki, katamisat kasarap ang mga bagong pitas na organic Dragon Fruit nahindi ginamitan ng anumang nakalalasong pesticides at artificial fertilizer. Sadyang pinagpala ang pagkakaroon matabang lupa at perfect weather kaya’t lahat ng itanim dito na gulay at prutas ay garantisadong zero chemicals.

‘Probinsya feel’ at peaceful ang lugar. Tuwing araw ng Sabado ay Market Day kungsaan itinitinda ang kanilang mga aninggulay at prutas gaya ng talong, sigarilyas, kamatis, lettuce, legumes, pineapple, papaya at marami pa.

Malaking tulong sa komunidad sa paligid nito ang fresh market kaya’t huwag kalimutang magdala ng bayong o basket kung gustong mamalengke dito.

Mayroon din sila tindang hipon na hango sa kanilang shrimp farm, bukod pa sariling piggery, cattle at poulty farm.

Pagdating sa pagkain, patok lagi ang kanilang buffet lunch tuwing Sabado dahil all fresh ang kanilang lutong ulam gaya ng suam na mais (soup), adobong manok with turmeric, menudo, fried chicken, fish okoy, pinakbet, ginisang gulay, fried fish, crispy talong . Laging ‘sold out’ ang Palaya Salad na maybagong pitas na Ternatea flower.

Bukod sa magandang tanawin, ang pinaka- exciting part ng farm ay ang malawak, malinis at mababaw na ilog na pwede ang unlitampisaw sa halagang P150 na entrance fee.

Ang sarap maligo at magbabad sa malamig na tubig nadumadaloy mula sa mga bundok sa paligid. Very relaxing natanawin ng mga batang malayang naglalaro sa bukal na regalo sa atin ng kalikasan. Nakaka- miss ang ganitong scenery!

Bukod sa swimming, may hiking tour, bike rentals, massage,tree planting activity tuwing weekend at ang Dragon Fruit picking kapag season ng prutas mula May hanggang November.

Puwede ang day tour o overnight stay sa kanilang mga Bahay Kubo o tent accomodation basta’t makipag-ugnayan lamang sakanilang Facebook page. Super affordable ang rates at worth it dahil sa kakaibang up- close nature adventure.

Tumatanggap din sila ng wedding at prenup event kung saanadded attraction ang mga makukulay na bulaklak sa paligid.May dalawamg wedding event nga kaming naabutan nangmamasyal kami dito.

Suwerte ka kapag nasaksihan mo ang ‘sea of clouds’ pagkataposng 10 minute mini hiking sa Palaya view deck. Walang wi-fi atcellphone signal kaya’t wagas ang nature trip at walang istorbosa masayang quality bonding time ng pamilya o barkada dito saPalaya Natural Farm.

Parang ang hirap tuloy umuwi at iwan ang lugar. Pero madalilang namang bumalik kaya we ’ll definitely come back.

How to get there? Mula Cubao ay sumakay ng jeep papuntangCogeo via Marcos Highway. Sumakay uli ng jeep patungongSampaloc /Tanay at bumaba Yes City (Km 51) o San Andres at dito kumaliwa sa Batangasan o Sta.Ines Road sakay ng tricycle. Mula dito (8 km) ay makakarating ka na sa mala-paraisongPalaya Natural Farm. Happy nature trip!