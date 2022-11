Rianne Malixi nagkasya sa 3rd

NAGSALPAK lang si Rianna Mikhaela Malixi ng isang birdie para sa even-par 72 at saluhan sa tersera sina Korean Lee Hyosong (66) at Japanese Yuna Araki (69) sa katitiklop na 4th Women’s Amateur Asia-Pacific (WAAP) 2022 Championship sa Siam Country Club-Waterside Course sa Pattaya, Thailand.

Kinumpleto ng Pinay golfer na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ang 72-hole sa 7-under 281, apat na palo ang agwat sa nagreynang si Huang Ting-Hsuan ng Taiwan na may 69 para sa dalawang hampas na panalo kay Thai Vongtaveelap Natthakritta.

“This week has been huge for me. I just couldn’t get my putts to drop today but I was still patient,” sey ng 15-anyos na prodigy. “I was doing better than I thought at the front nine. It was a big fight today and I was able to save a couple of strokes.”

Humanay naman sa pang-39 na puwesto ang isa pang PH bet na umabante sa weekend play na si Mikhaela Fortuna na may 74-293. (Ramil Cruz)