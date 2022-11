PBBM bet sakupin NDRRMC

Planong isailalim ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Office of the President ang pangangasiwa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) upang mas mapabilis at mapaigting ang disaster response at rehabilitation projects sa mga napinsala ng kalamidad.

Sa ambush interview sa pangulo sa kanyang pagdalo sa ikasiyam na anibersaryo ng pananalasa ng super typhoon Yolanda sa Tacloban City, sinabi nitong maganda naman ang disaster response ng bansa subalit naniniwala itong may iba pang mga paraan para mas mapahusay ito.

“We will put the national disaster response team under the Office of the President. And I think that we are headed in that direction because of the weather that we are suffering now from the effects of climate change. I think that overall, we can say that the disaster response has been a good one. However, I believe that there are ways that we can make it even more streamlined,” anang pangulo.

Aniya, mas nagiging malalakas at mababangis aniya ang dumarating na mga bagyo sa bansa kaya kailangan ang mas proactive na pagtugon para sa kaligtasan ng mamamayan.

Tiniyak din ng pangulo sa mga taga-Tacloban na magpapatuloy ang mga proyekto para sa pagbangon ng mga nabiktima ng bagyong Yolanda at ipaprayoridad na makumpleto ang resettlement ng mga nawalan ng bahay at hanapbuhay.

Naniniwala ang pangulo na kapag nasa ilalim na ng OPS ang NDRRMC ay mas matutukan nang husto ang disaster response at mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad.

“This can be done if — now there’s the NDRRMC and they are the ones who are tasked to do this but I think it would be equally, if not, a more robust system if we put it under the Office of the President. So that’s what we are planning to do in the near future,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)