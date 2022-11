Pa-chess ni Governor Presbiterio Velasco, Jr. sa Marinduque lalarga

PIGAAN ng utak ang labanan sa BKCCI 1st Governor’s Cup 2022 sa Marinduque sa Nobyembre 12 sa kabisera nitong Boac.

Ayon kay event coordinator Giovanni Buhain ng nag-organisang Boac Knights Chess Club, Inc. na pinamumunuan ni club president Engr. Lauro Bautista, ang kaganapang todo suportado ni Marinduque Governor Presbiterio Velasco, Jr. ay bukas para sa lahat ng chess enthusiast sa lalawigan at karatig-lugar.

“Inaasahan namin ang paglahok ng ating mga kababayang entusiyastiko sa larangan ng ahedres mula sa open division, kiddies, female at seniors category. Pati dayuhan ay welcome sa ating sport event na gaganapin sa MSC Gymnasium dito saTanza, Boac,” wika ni Buhain kasabay ng kanyang pasasalamat sa suporta sa adbokasiya ng BKCCI nina Gobernador at Marinduque lone district Representative Lord Allan Velasco na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Nobyembre 9.

Espesyal na panauhin sa buwenamanong Governor’s Cup sina Women GrandMaster (WGM) Janelle May Frayna at WIM Bernadette Galas.

Ang naturang sulungan para sa karangalan ay orihinal na itinakda ngayong Nobyembre 9 na kaarawan ni Cong. Velasco pero nai-reset sa darating na Sabado. (Abante Sports)