P3M pa-nutriban ng Antipolo kontra malnutrisyon

Naglaan ng P3 million ang Antipolo City LGU para makapagbahagi ng Nutribuns at Nutricookies sa mga maituturing na malnourished children na edad 12 to 35 months old araw-araw sa loob ng 4 na buwan.

Siniyasat pa mismo ni Antipolo City Mayor Jun Ynares, na isa ring duktor, ang nasabing mga tinapay at cookies na ipapakain para sa mga batang kanyang nasasakupan.

Ang mga nutribuns at nutricookies ay magmumula sa mga accredited manufacturers na na-i-train ng Department of Science and Technology (DOST).

Sinabi pa ni Mayor Jun na ang nutribun ay magandang source ng Vitamin A, protein, at iron requirements ng mga bata.