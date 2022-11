Michelle Vito super love ng nanay ni Pineda

Ang bongga ni Michelle Vito dahil sobrang close siya sa pamilya ng boyfriend niyang si Enzo Pineda.

Nang mag-Europe si Enzo at ang kanyang pamilya, ka-join si Michelle at talagang sobrang close siya sa parents ng kanyang boyfriend, kina Eric at Macy Pineda.

Nang mag-birthday kamakailan si Macy, pinasalamatan niya sina Enzo at Michelle para sa pretty cake and flowers na ibinigay sa kanya ng mag-sweethearts.

Nakakachikahan ko ang nanay ni Enzo at napakabait ni Macy, kaya suwerte si Michelle na gustung-gusto siya ng nanay ng kanyang boyfriend, huh!

Bongga

Abrenica handang humarap sa media

Naku, Dondon, akala natin ay no show si Aljur Abrenica sa presscon ng ‘Mamasapano: Not It Can Be Told’, ang official entry ng Borracho Film Production ni Atty. Ferdinand Topacio sa 2022 Metro Manila Film Festival noong Tuesday, pero humabol pala ang hunk actor.

Chika nga sa akin ng manager niyang si Leo Dominguez, akala raw niya ay hindi na makararating si Aljur sa presscon dahil nang tawagan nila ito ay napag-alaman nila na tumirik pala ang sasakyan ng isa sa mga bida ng ‘Mamasapano: Not It Can Be Told’.

Pero nagawan nga ng paraan ni Aljur kaya humabol siya sa presscon.

Very apologetic nga raw si Aljur kay Atty. Topacio.

Anyway, may ibang mga nakapag-interbyu pa rin kay Aljur, pero ang suggestion ko nga kay Leo, magpatawag na lang kami ng group interview para sa kanyang alaga para hindi naman akalain ng entertainment na umiiwas ang hunk actor kaya sobrang late sa presscon ng ‘Mamasapano: Not It Can Be Told’, ‘noh?!

‘Yun na!