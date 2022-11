Mga NCR mall 11am-11pm operasyon

Babaguhin na ang iskedyul ng operasyon ng mga shopping mall sa Metro Manila.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng tao at sasakyan sa Christmas holidays, mag-uumpisa ang pagbubukas ng mga mall tuwing alas-11:00 ng umaga hanggang alas-11:00 ng gabi.

Batay sa napagkasunduan ng MMDA at ng mga mall owner, lokal na pamahalaan at Philippine National Police, ang bagong iskedyul ng mga mall ay ipatutupad sa Nobyembre 14, 2022 hanggang Enero 6, 2023.

Sinabi ni MMDA Acting Chairman Atty. Romando Artes na nagkasundo ang lahat para mabawasan ang pagsisikip ng trapiko tuwing Kapaskuhan. “Mall wide sales will be only allowed during weekends. Also, deliveries will be during 11pm to 5am only. Exempted from the regulation are deliveries of perishable goods, restaurants serving breakfast, and groceries,” pahayag ni Artes.

Sinabihan din ang mga mall owner na mag-abiso ng two weeks in advance bago mag-sale para maplantsa ang magiging daloy ng trapiko.

Kasabay nito, ipatitigil ang lahat ng excavation activities sa Metro Manila national roads epektibo ng November 14, 2022 ng hatinggabi hanggang Enero 6, 2023. Kabilang na dito ang mga road reblocking work, pipe laying, road upgrading at ibang excavation work.