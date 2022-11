Mga endo worker lolobo pa

Nababahala si ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa inaasahang paglobo ng bilang ng mga contractual worker sa bansa.

Sa isang press briefing, isiniwalat ni PSA chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na tinatayang 2.50 milyong Pinoy, edad 15 pataas ang walang trabaho noong Setyembre, mas mababa kumpara sa 2.68 milyong jobless noong Agosto.

Ngunit paniwala ng kongresista na ang pagbaba ay maaring resulta lamang ng papalapit na holiday season kaya’t maaring may trabaho ang karamihan ngunit puro contractual.

“Even, if the PSA says that the national unemployment rate in September was 5.0%, lower than 5.3% the month prior, it must be noted that underemployment rate is up to15.4% in September, equivalent to 7.3 million Filipinos with jobs looking for more work, meaning the jobs they have now are contractual or gives terribly low wages so they have to look for regular employment,” ayon kay Castro.

Ayon sa PSA nabawasan ng 187,000 ang nawalan ng trabaho nitong Setyembre kumpara sa Agosto ngunit nabawasan naman ang labor force ng 470,000. (Eralyn Prado/Eileen Mencias)