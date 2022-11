Mga Bilibid gang ‘pinasuka’ sa killer ni Percy

Pinaghati-hatian umano ng mga gang sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) ang pondong P550,000 na ibinayad para patayin ang hard-hitting broadcaster na si Percy Lapid.

Ayon kay National Bureau of Investigation (NBI) supervising agent Eugene Javier, ang perang galing sa mga Bilibid gang leader ang idineposito sa bank account ng gunman na si Joel Escorial.

Nagbigay umano ang Happy Go Lucky gang ng P200,000 bilang downpayment habang ang nalalabing P350,000 ay ibinigay ni Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta matapos mapatay na si Lapid.

“‘Yon nga ‘yong masaklap doon because preso na nga kayo and kayo na nga ‘yong inutusan na pumatay eh pinag-aabono pa kayo. So I don’t know kung tatawa ba ako or iiyak pero that’s how it is in NBP. That’s how it is being run right now,” ayon kay Javier.

Nabatid pa na pinapayagan na sa NBP ang mga gang na gumawa ng pagkakakitaan na ginagamit sa proyekto ng kanilang mga miyembro. (Juliet de Loza-Cudia)