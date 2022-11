Maggie kinumpara sa ‘itim’ ang nakaraan kay Victor

Walang pinagsisihan si Maggie Wilson sa mga pinagdaanan niya sa buhay, maging ang eskandalo at isyu sa kanila ng ex-husband niyang si Victor.

Sa Instagram post na nakasuot ng all black ensemble outfit, inihalintulad ng dating beauty queen ang kulay ng kanyang kasuotan sa kinalabasan ng kanyang magulong buhay may-asawa.

Kung sinasabi ng iba na ang itim na kulay ay simbolo ng pagluluksa, para kay Maggie ang mga babaeng nagsusuot ng “all black” outfit ay ‘yung mga makukulay ang buhay.

“Women who wear all black lead the most colorful lives and I couldn’t agree more! My life has been a rollercoaster but I honestly wouldn’t have it any other way as it makes me the person I am today!” sabi ni Maggie.

Mukhang cease fire muna sina Maggie at ang ex-parnter niya. Wala muna silang patutsadahan sa social media. (Rey Pumaloy)