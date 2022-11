Kinidnap ng engkanto

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay sinuyo na ng engkanto para sa sumama sa kanilang kaharian? Pero magsilbing babala ang karanasan ni Ricardo ng Cavite na minsang dalhin siya sa daigdig o dimensyon ng mga engkanto.

Iyan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Marami ng kuwento tungkol sa patuloy na pagkidnap ng mga engkanto sa tao. Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan na nabibighani sa kaguwapuhan at kayamanan ng mga engkanto. At kapag napasagot ng oo at dinala sa kanilang kaharian ay namamatay na sila sa daigdig ng mga buhay.

Sa kuwento at karanasan ni Ricardo dinala siya sa daigdig ng mga engkanto para ipaasawa sa isang prinsesa pero siya ay tumanggi.

Misteryo: “Nung bago ka madala sa dimensyon ng mga engkanto paano ka ba nila nilapitan? May naging kaibigan ka ba sa kanila at saka ka dinala sa kaharian nila?”

Ricardo: “Naghahanap kasi ako ng trabaho noon sa lugar namin kasi ako ang padre de pamilya kahit na binata pa ko. May isang lalaki na dumating sa barangay namin naka-kotse siya at maganda ang suot. Naghahanap daw siya ng mga trabahador kasi nagpapatayo daw ng mansion kaya pinatos ko. Sino ba naman ang aayaw sa ganung oportunidad.”

Misteryo: “Kung ganun sumama ka sa lalaking yun? Marami ba kayong nakumbinsi sa lugar niyo? Sumama ba sila?”

Ricardo: “Gusto ng iba pero nagduda sila sa lalaki at meron naman daw silang trabaho kaya ako lang ang nakumbinsi nung lalaki na sumama sa kanya.”

Misteryo: “Paano ang sumunod na pangyayari? Nagpaalam ka sa pamilya at umalis kasama ang lalaki?”

Ricardo: “Ganun nga ang nangyari pero heto ang masaklap pinalabas ng lalaki na nadisgrasya kami at namatay ako, nakuha pa nga ang bangkay ko sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Pero ang alam ko tuluy-tuloy ang biyahe namin at nakarating kami sa lugar ng lalaki. Hindi ko pa nga alam na engkanto talaga siya.”

Misteryo: “Ah so yung sinasabi mo na namatay ka palabas lang yun at sa totoo nakarating ka aa dimensyon ng mga engkanto?”

Ricardo/ “Oo ganun nga at ang tagal ko namalagi doon inabot ako ng isang buwan pero nung makabalik ako dito nasa ika-apat na araw lang pala mula nang mamatay ako.”

Sa susunod na artikulo natin ilalahad ni Ricardo kung ano ang naranasan niya sa daigdig ng mga engkanto at kung paano siya nakabalik sa kanyang pamilya.

