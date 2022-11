Jumper ni Joshua bumigwas sa Altas

ISINALPAK ni Joshua Tolentino ang pambaong tirada sa mga huling bahagi ng final period upang tulungan ang nasa ilalim na Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals para makuha ang ikalawang panalo kontra sa naghahabol na University of Perpetual Help System Dalta Altas, 59-53, sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament first game sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes.

Hawak ng Generals ang 14 puntos na kalamangan, 53-39, pero bumulaga ng 12-0 run ang Altas upang matapyas ito sa dalawa, 53-51, sa final quarter.

Matapos ang salpak ni Adrian Balowa para sa EAC at magkahiwalay na split free throws nina Mark Omega at Cedrick Abis para sa 55-53 pabor sa Paco-based squad, nagkaroon ng krusyal na turnover ang Las Pinas five sa sumunod na posesyon na nagbigay ng malaking pagkakataon para kay Tolentino na ipasok ang pandiing jump shot sa nalalabing 18 segundo.

Hindi na nagawa pang makabuslo ng Perpetual para bumagsak sa 5-9 kartada katabla ang Mapua University Cardinals, habang nakuha ang 2-13 baraha ng EAC, na nasaktan nang husto sa kawalan ng mga manlalarong sina JP Maguiliano, Ralph Bejon, Nat Cosejo at Allen Liwag sa injuries.

“I told them before the game na kailangan ko ‘yung katatagan ninyo, despite of negative things na nangyayari sa amin even before the game. Credit that to the players,” pahayag ni head coach Oliver Bunyi. (Gerard Arce)