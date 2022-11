Julie Anne, Rayver aaminin relasyon sa Nov. 26

Tiyak na kikiligin ang mga JulieVer fans dahil sa nalalapit na concert nina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz na Julieverse sa November 26 sa Newport Performing Arts Theater, dahil ang kanilang love story ang ikukuwento ise-share nila sa audience.

Mula sa pagiging co-hosts nila sa The Clash at All-Out Sundays, naging more than friends na ang turingan nila. Kaya naman may mga pasabog at sorpresa ang dalawa bilang pasasalamat sa kanilang mga tagahanga mapa-fans club at sa social media.

“Sobrang excited kaming dalawa kasi first concert namin together, and may pagkakaiba ito sa Limitless. Ito namang Julieverse concert, mas collaborative ‘yung magiging konsepto ng concert. Gusto rin naming ialay ito para sa fans namin,” sey ni Julie.

Pinagmamalaki ni Julie ang pinapakitang effort ni Rayver sa kanilang rehearsals. Ramdam ni Julie sa seryoso ito at gusto niyang lumabas na maganda ang performance nito sa concert.

“Sa bawat concert, kailangan laging may pasabog. Bagong pasabog ito. But not just me, we will do it together. So excited din ako na siyempre, mapanood din si Ray. Nakaka-proud lang kasi lalo siyang gumagaling, pagaling talaga siya nang pagaling,” may kilig na pahayag ni Julie.

Bukod kasi sa kanilang TikTok dance moves, duets, hilig din nina Julie at Rayver na mag-jam sa music sa pamamagitan ng kanilang mga gitara. Si Julie pa raw ang nagturo kay Rayver para lalo pa itong gumaling sa pagtugtog.

Naikuwento noon ni Rayver na bumili pa siya ng gitara dahil gusto niyang masabayan si Julie tuwing may collaboration sila sa TikTok. (Ruel Mendoza)