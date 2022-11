Juday maraming natutunan kay Yohan

May debutante na ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Ang panganay nilang anak na si Yohan ay 18 years old na.

Hindi pa kasal ang dalawa nang alagaan at talagang mahalin ni Juday ang baby na si Yohan at makalipas ang 18 taon, masasabing naging napakabuting magulang ng dalawa at naging maayos ang pagpapalaki nila kay Yohan.

Sa Instagram account nga ni Juday, naging emosyonal ito sa ipinost na birthday message sa anak. Aniya, “18 years… just like that, time does really fast my love… 24 years ago I started praying for a baby when I turn 26… in the same year that I turned 26, God gave me you and how lucky I am to have you… you taught me a lot and up until now, mommy is still learning.

“We grew up together, literally and we both blessed to have dad to guide and experience life and love with all our imperfections. This we promise you. Life is tough. Friends come and go but family is permanent.

“Wherever you wanna go, whatever you want to be, we will he here for you. Always and forever. Happy 18th our big buding. We love you with all our hearts.”

Ang mga kaibigang celebrities naman ni Juday ang nagugulat na 18 o dalaga na raw si Yohan.

Agot Isidro hindi mukhang matanda

Nag-post ang actress na si Agot Isidro ng kanyang beauty procedure sa maaaring ine-endorso niyang beauty clinic.

Saka pinost na rin ni Agot ang kailangan daw na ipagawa niya. Meron daw kasi siyang melasma at kailangan na ng intervention.

“I have melasma (sun/age spots) and as much as I use sunblock, kelangan na ng intervention. Regular laser treatments are the best for his,” sey ni Agot.

Kinontra ni Kris Bernal ang sinabi ni Agot. Sabi ni Kris, hindi na raw ito kailangan ng actress, at hindi ito mukhang matanda.

“‘Di mo na po kailangan. Hehehe! Congrats!”

Pero nagpaliwanag si Agot at sinabing kailangan na raw niyang talaga. Sabi ni Agot, “naku Diva, kailangan ko ‘yan. Lalo ng bilad tayo na parang mga daing.”

Sa isang banda, madalas na bina-bash si Agot, lalo na ng mga kasalungat niya ng paniniwala pagdating sa politika sa kanyang looks. Pero si Agot ay unbothered lang sa bagay na ito, ‘no.

Myrtle feeling ‘yaya’ sa negosyante

Kahit sobrang busy raw talaga ni Myrtle Sarrosa ngayon, as in, nang makita at makausap nga namin sa ginanap na Best Dressed Women of the Philippines XIX Grand Annual Ball, hindi niya talaga raw matitiis na hindi puntahan ang event.

Ang dahilan, dahil kay Ms. Aileen Choi Go na rumampa at binigyan ng parangal bilang Style Icon 2022.

“Sobrang busy ko talaga ngayon, pero si Big sis kasi ‘yan. I will really find time for her,” sabi ni Myrtle.

Aliw rin kami kay Myrtle dahil very supportive talaga kay Ms. Aileen. Pati ilaw at anggulo kung paano ito kukuhanan ng picture ay dini-direct niya habang nasa lobby.

Proud nga siya dahil ang laki raw ng improvement, lalo na sa confidence ni Ms. Aileen. “Nang makilala ko siya, I think, five years, six years ago, ibang-iba na talaga siya ngayon. I’m so happy for her.”

Naging malapit at nagturingan na ngang big and little sis sina Ms. Aileen at Myrtle dahil sa Sister’s Sanitary Napkin ng Megasoft kunsaan, si Myrtle ang endorser.

Sa isang banda, ang kinabibisihan talaga ni Myrtle ngayon ay ang kanyang online gaming world. This week ay papunta siyang London at Singapore dahil naimbitahan siya ng “Call of Duty” to compete.

Pero magsisimula na rin daw siya sa bagong teleserye naman sa GMA-7.