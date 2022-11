JRU Bombers forward John Amores ‘sinapian’, nangharabas ng suntok

SA hindi maipaliwanag na sandali, tila nawala sa tamang katinuan si Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers forward John Amores nang sugurin ang bench ng College of Saint Benilde (CSB) Blazers at mapabagsak sa suntok ang dalawang manlalaro nito dahilan upang itigil ang laro sa 71-51 pabor sa huli, Martes ng hapon, sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Napagdesisyunan ng NCAA Management Committee na itigil ang laro sa 3:22 mark ng fourth period matapos magsimulang makipagtalo si Amores sa isang referee dulot ng inirereklamo nito.

Sinubukan namanng pakalmahin at ilayo sa bench si Amores ng kanyang mga kakampi, maging ni JRU Sports Director at ManCom Chairman Paul Supan.

Subalit lalo pa itong nagngangalit na sumugod sa bench ng Benilde at inatake ang mga manlalaro nito, kung saan tinamaan sa suntok si James Pasturan, habang binanatan din sa panga si Taine Davis habang umaawat lamang.

Itinulak pa nito si Migs Oczon na sumusubok lang na umawat sa kanyang pagwawala.

“The NCAA Management Committee has decided to stop the JRU Heavy Bombers vs Benilde Blazers game to avoid further escalation of untoward incidents and for the safety of players, coaches and audience, “ ayon sa statement na inilabas ng NCAA.

“This is without prejudice to further investigation that may cause sanction to players and coaching staff of both teams.”

Nanguna sa iskoring para sa Benilde si Pasturan sa 18 points, 4 rebounds at 3 assists, at sinundan n Will Gozum ng double-double sa 15 markers, 10 boards, 3 assists at 3 blocks, habang nagtapos si Robi Nayve sa 12 marka.

Nagiisang bida naman sa iskoring sa JRU si Marwin Dionisio sa 18 markers at 8 rebounds, habang minalas si Amores sa 4 putos at 5 boards sa 1-of-12 shooting. (Gerard Arce)