Jerwin Ancajas mambubulabog sa 118-pound division

HANDA nang harapin ni dating long-time International Boxing Federation (IBF) super flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas ang kanyang bagong misyon sa bantamweight division.

Aminado ang 30-anyos na southpaw na matagal na nilang planong umakyat ng kategorya sapol nang mawala ang titulo sa unang laban kay reigning IBF titlist Fernando “Pumita” Martinez ng Argentina noong Pebrero.

Pormal nang napagdesisyunan ni Jerwin ang pag-alis sa pinaghariang dibisyon simula 2016 hanggang 2022, nang mabigong bawiin ang korona kay Martinez sa rematch nila nitong Oktubre 8.

“Sabi ni coach kailangan mo nang umakyat ‘Win, coach sabi ko baka makuha ko pa ‘yung magandang kondiyon ko kasi alam kong may rematch at kami naman hinihintay kami ni sir Sean [Gibbons] kung aakyat na ba o mag-rematch, pero pinili ko pa rin iyung rematch kasi baka makuha ko iyung ganyang condition at mabalik ko ang title, pero sa style ni Martinez hirap ako, kaya talagang aakyat na kami sa bantamweight,” paliwanag ni Ancajas Martes ng umaga sa face-to-face session ng Philippine Sportswriters Aassociation (PSA) Forum sa conference room ng Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Sports Complex Martes.

“Napili namin kay Jerwin ang 118-pounds kasi ayaw naming mabigla siyang akyat ng 122 pounds, iba ‘yung lakas ng magiging kalabn niya doon, at saka mas maraming opportunity sa 118,” pahayag naman ng manager at trainer na si Joven Jimenez sa forum na suportado ng San Miguel Corporation, Milo Philippines, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Amelie Hotel Manila at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Inilahad rin ni Jimenez na napangakuan sila ni Gibbons, na presidente ng MP Promotions at kilalang international matchmaker, na sakaling manaig si Ancajas ng dalawang sunod sa bantamweight division ay maaaring mabigyan ito ng pagkakataon na makasuntok para sa titulo, na kasalukuyang hinahawakan ng mabangis na si Inoue na nakatakdang kaharapin si Paul “The Baby Assassin” Butler ng Inglatera para sa undisputed-unification title match sa Disyembre 13 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

“Ang pangako sa amin ni sir Sean na mga dalawang laban ay pwede na siya sa title fight agad. So ayun ang pinaghahandaan namin,” saad ni Jimenez, kasunod ng mga bali-balitang aakyat ng super-bantamweight si Inoue sa oras na makuha nito ang unified titles.

Bukod kay Inoue, hindi rin maiiwasan na makatapat ng tubong Panabo, Davao del Norte ang mga Filipino boxers na sina four-division World champion Nonito “The Filipino Flash” Donaire, dating WBC interim titlist Reymart “Assassin” Gaballo, heavy-hitter Vincent “Asero” Astrolabio at ang malapit na kaibigan at sparring partner na si Jonas “Zorro” Sultan. (Gerard Arce)