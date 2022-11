Jade Gentapa, Mycah Go babalatan San Sebastian

Mga laro Miyerkoles: (Paco Arena-Manila)

10:00am — FEU vs UP (M)

1:00pm — La Salle vs NU (M)

3:00pm — St. Benilde vs San Sebastian (W)

5:00pm — Adamson vs UST (W)

HUHUGOT ng lakas ang College of Saint Benilde kina Jade Gentapa at Mycah Go pagharap sa San Sebstian College sa V-League Women’s Collegiate Challenge na gaganapin sa Paco Arena sa Manila ngayong araw.

Magsisimula ang paluan sa alas-3 ng hapon kung saan pakay ng Lady Blazers na makakuha ng spot sa semifinals.

Nasa top spot ng Pool B ang reigning NCAA champion Lady Blazers, habang maghaharap naman sa alas-5 ang Adamson U Lady Falcons at University of Santo Tomas.

Samantala, maghaharap sa men’s division ang Far Eastern University at University of the Philippines sa alas-10 ng umaga, pagkatapos ay magtatapat naman ang De La Salle U at National Universiity sa ala-una ng hapon. (Elech Dawa)