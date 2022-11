Ivana Alawi pinikon, pinaiyak pamilya

Dumale na naman ng nakakalokang content si Ivana Alawi sa latest YouTube vlog niya nitong Lunes na ang biktima ay ang kanyang ina at mga kapatid.

Pero mapapa-sana all ang mga netizen dito, dahil kapalit ng pambibiro niya at pampipikon kina Mona, Hashim, Amira at kanyang inang si Fatima ay tag-iisang mamahaling cellphone na iPhone 14.

Gumamit si Ivana ng mga imitation cellphone na kahawig ng mga ginagamit ng kanyang kapamilya at umisip ng paraan upang maipagpalit ang mga ito. Winasak niya kasi kunwari ang mga cellphone nila, na siyempre pa’y ikinabigla ng mga ito dahil ilang memories, files at contact numbers ang nakataya sa panti-trip ng aktres.

“Gusto ko silang bigyan lahat ng iPhone 14, pero siyempre, hindi naman ako ‘yung ‘eto iPhone oh’, hindi ako gano’n ‘di ba,” say ni Ivana.

Feeling niya nga raw ay ipinaglihi siya ng kanyang ina sa alaskador.

Umarte si Ivana na nakuha siyang endorser ng cellphone case, Casetooloo nga raw, na imbento niya rin, kaya need niyang ipa-test ito sa kanyang mga kapatid at ina.

Inabutan niya sina Hashim at Mona sa swimming pool area at isinagawa ang prank. Walang idea ang kanyang mga kapatid, kaya nang hinagis niya ang mga cellphone nito sa pool ay nagitla ang mga ito.

Only to find out na it’s a prank, at bukod doon ay mapapalitan pa ang mga luma nilang phone.

Sunod na nabiktima si Amira na pinadaan pa muna niya sa eating spicy noodles challenge bago nagkaroon ng chance na wasakin ang phone nito.

Mangiyak-ngiyak pa nga si Amira sa ginawa ni Ivana sa kanyang gadget, ngunit napayakap na lang nang abutan na siya ng iPhone 14.

Si Mommy Fatima naman, natatawa noong una sa pangalang Casetooloo, pero halos atakehin ng high blood nang pakuluan ni Ivana sa kawali ang kanyang cellphone. Umaliwalas lang ang aura niya nang ideklara ni Ivana na prank lang ang lahat.

Bumilib naman ang mga netizens sa kabutihan ng puso at pagiging generous ni Ivana sa kanyang pamilya. Anila pa, kahanga-hanga na tila kalmado lang din ang kanyang mga kaanak kahit sinira na ni Ivana ang kanilang mga gamit.

“Yung kaba na ibibigay ko sa pamilya ko ay worth it naman,” natatawa pang paliwanag ni Ivana. (Batuts Lopez)