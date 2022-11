High profile preso sa Russia ibabala vs Ukraine

Pirmado na ni Russian President Vladimir Putin ang batas hinggil sa pagsasailalim sa military service para sa mobilization sa Ukraine ang mga nakabartolinang Ruso na nahatulan ng kasong murder, robbery, larceny, drug trafficking at mabibigat pang kaso sa ilalim ng Criminal Code of the Russian Federation.

Maliban dito ay hindi isasabak ang mga may kasong pang-aabuso, treason, pag-iispiya o terorismo, tangkang murder sa isang opisyal ng gobyerno, hijack sa mga eroplano, extremist activist at iligal na paghawak ng mga nuclear materials at radioactive substance.

Magugunitang nabanggit ni Putin na mula sa dating 300K, ay may 18K pa silang na-mobilize na sundalo.

Nauna na ring kinondena ng iba’t ibang bansa ang pagposte ng puwersa ng Russia sa paglusob sa Ukraine.