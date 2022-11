Feeling Miss U ulit: Pia Wurtzbach tagumpay sa NYC marathon

Matamis ang tagumpay na ninanamnam ngayon ni Pia Wurtzbach, dahil `yun na nga, natapos niya ang 42 kilometers sa New York Marathon, ha!

Feeling nga ni Pia ay para siyang nanalo ng sampung beses sa Ms. Universe.

Umaapaw sa galak ang puso ng Pinay beauty queen sa kanyang Instagram post, kung saan makikitang hawak niya at pinagyayabang ang kanyang medalya.

“I did it! We did it! The NYC Marathon wasn’t a race, it was an experience. A life lesson. Probably the best run of my life. I saw and felt so much. I am so happy and grateful, inspired, humbled ang emotional lahat na!” sabi ni Pia.

Muli sinabi ni Pia na gusto niyang hamunin ang sarili sa panibagong pagsubok, sa mas malusog at makalabas sa kanyang comfort zone.

Binahagi ni Pia ang sakripisyo ng pagiging mapagbigay sa iba.

“Over the years, I got used to being at the service of others and most of my decisions revolved around work of pleasing others and most of my decisions revolved around work of pleasing others. This time I stuck by running a marathon for me!” dugtong pa ni Pia.

Hindi nag-iisa si Pia sa marathon, at makikita sa photo post niya ang larawan ng mga Pilipino na sumuporta sa kanya. Nakahawak ng placard ang mga Pinoy at itinataas nga ang bandera ng Pilipinas.

Pinasalamatan ni Pia ang kanyang pamilya, kaibigan, training coach, sa kanyang post.

Makikita rin sa Instagram story ni Pia ang suporta ng boyfriend niyang si Jeremy Jauncey.

Rhian Ramos yayamanin sa piling ng politiko

Buhay mayaman si Rhian Ramos sa piling kanyang businessman boyfriend na si Rep. Sam Versoza.

Nasa Dubai nitong weekend ang magdyowa para sa bakasyon at business appointment na rin.

Sa video na binahagi ni Rhian ay makikita ang kanilang day time dining in sa Palace Hotel, kung saan makikita ang class set-up ng coffee moment ng aktres.

Naka-background sa video ni Rhian ang location ng hotel na nasa beach front. Wala kaming ideya kung naka-check in ba sila sa The Palace Downtown o doon lang sila nag-afternoon coffee.

Nakasulat sa dessert plate na wini-welcome si Rhian sa nasabing resort hotel.

Aga, Charlene sinugod mga anak sa abroad

Hindi magawang pauwiin nina Aga Muhlach, Charlene Gonzales ang kambal nilang anak na sina Andres, Atasha. Kaya sila na lang ang nagpunta sa dalawa para mag-celebrate ng kaarawan ng mga bagets.

Inuna muna nina Aga at Charlene na puntahan si Andres sa Spain para doon batiin ang anak at kahit saglit ay mai-celebrate ang birthday nito.

Masisilip sa Instagram ni Charlene ang video na kinakantahan nila si Andres sa isang resto.

Masaya man si Charlene na makasama ang anak, dumudugo pa rin ang puso nito sa panghihinayang na hindi nila sabay na nakasama sina Andres, Atasha.

“Wish I can be in two places at a time. Celebrated Andres @aagupy birthday last night in Spain. Will see you @atashamuchlach_ next week to celebrate with you in the UK. Love the both of you so much. Thank you for being one of the best blessings in our lives… We love you Andres and Atasha so much. Happy birthday,” sabi ni Charlene.