Eugene super dakma sa dyoga nina Rufa Mae, Faith

Ang daming naaliw sa mga photo nina Rufa Mae Quinto, Eugene Domingo, Faith Da Silva!

Eh kasi naman, walang pakundangan si Eugene na dakmain ang dyoga ng dalawa, ha! At siyempre, game na game naman sina Rufa Mae at Faith na ipahawak ang mga boobey nila kay Eugene.

“Minsan-minsan din, enjoy-enjoy rin kami muli sa @alloutsundays7… Na- miss ka namin @faithdasilva_… love you both Uge & Faith! Todo na ‘to! Touch base din Minsan haha!” sabi ni Rufa Mae.

“All out na! Todohan pa! Go go go! It is a sweet reunion for me with the sexy, funny, & sensible @rufamaequinto! #alloutsundays @alloutsundays7!” sabi naman ni Eugene.

“I laugh this company because funny is always sexy! The one & only @rufamaequinto & future beauty queen, @faithdasilva_!” chika pa ni Eugene.

Ang dami ngang nagri-request na pagsamahin sa pelikula ang tatlo, dahil kuwelang-kuwela nga raw na magkakasama sila. Eh, kina Eugene at Rufa Mae pa lang, sasakit na ang mga tiyan niyo, di ba?

Isama mo pang maganda, seksing si Faith, ha! Bagay na bagay ngang pagsamahin ang mga magaganda, at nakakatawa! (Rb Sermino)