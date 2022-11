Dating Malacañang exec sumemplang sa MOA Arena

Sino raw itong dating opisyal ng gobyerno ang nakaranas na sumemplang sa sahig matapos mawasak ang upuan dahil sa sobrang bigat nito?

Nangyari raw ito may ilang buwan na ang nakaraan nang manood ang dating Malacañang exec sa laro ng Gilas Pilipinas kontra Saudi Arabia sa Mall of Asia Arena.

Kasama ng ex-official na itago natin sa pangalang ‘Arriba’ ang isang mambabatas na siyang nag-ala Marites umano sa sinapit ng dating opisyal na mukhang ‘Bondying’ sa lapad ng katawan.

Excited si Bondying dahil naglalaro noon ang kamador ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson. Nagpasiklab ang Fil-Am guard ng mga pukol sa tres at mga blind pass sa mga teammate. Siyempre, hindi naman nagpahuli si Kai Sotto sa mga kalawit rebound at mga slam dunk ni Japet Aguilar.

Sa sobrang tuwa ni Sir Arriba, napatayo ito sa pag-cheer sa koponan ng Gilas. Pero pag-upo niya sa silya ay nawasak ito, aba’y mistulang dinaanan ng bagyong ‘Paeng’ kaya bumagsak sa sahig ang ating bida. Kulang na lang sabihin ni Bondying na ‘Oh! kaya n’yo ‘yon?’ dahil agad itong nakatayo na para pang walang nangyari.

Clue: Hindi masyadong kontrobersyal itong si Sir Arriba noong nasa puwesto, ang medyo mainit lang na usapin na ipinukol sa kanya ay ang pagrekomenda na isapribado ang isang economic zone sa lalawigan ng Cavite. Ang mambabatas naman ay masasabing ‘never say die’ dahil matapos matalo sa unang pagtakbo ay nanalo naman sa second try.