Commissioner Bong Coo, PSC tutuklas pa ng babaeng kampeon

UMAASA si Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Olivia “Bong” Coo na mas maraming kababaihang atleta ang madidiskrubre sa isasagawang Martial Arts Festival for Women na gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex.

Sinabi ng maalamat na bowler at apat na beses naging world champion na si Coo na umabot na sa mahigit 500 atleta ang nagpalista sa siyam na paglalabanan na regular at dalawang demonstration event.

“Marami na tayong mga world champion na kababaihan sa ngayon at hindi tayo titigil na makahanap pa ng mas marami sa pagsasagawa ng mga tournament para sa kanila. Marami pa po tayong project na gagawin this year and lalo na next year,” sabi ni Coo sa Philippine Sportswriting Association (PSA) Forum, Martes, na hatid ng San Miguel Corporation, Milo Philippines, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Amelie Hotel Manila at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Inihayag din ni Coo na magkakaroon ng 1st ever Women in Sports Expo at ang pagseselebra ng bansa sa 100 taon nito simula na magpartisipa sa Olimipiada na makukumpleto sa pagsali nito sa 2024 Paris Games.

Ang 9 na regular sports na paglalabanan ay ang pencak silat, wrestling, sambo, taekwondo, muay thai, kickboxing, karate, jiu itsu at kurash, habang ang 2 demonstration sports ay ang arnis at judo. (Lito Oredo)